Pescara, dramma della solitudine: donna trovata morta in casa dopo due mesi

PESCARA, 23 dicembre – Dramma della solitudine a Pescara: una donna di 60 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. Il decesso, secondo i primi accertamenti e in base alle condizioni del corpo, risalirebbe ad almeno due mesi fa.

La sessantenne non era sposata e viveva sola. È stato il fratello, non sentendola da alcuni mesi, a lanciare l’allarme al 112. I carabinieri della Compagnia di Pescara sono interventi nell’abitazione insieme ai Vigili del Fuoco e al 118. La morte, in base agli accertamenti del medico legale, sarebbe dovuta a cause naturali.