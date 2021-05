Pescara, Francavilla al Mare e Martinsicuro ottengono la Bandiera Blu 2021: l’Abruzzo sale a 13

PESCARA, 10 maggio – Tre new entry abruzzesi nella lista delle località costiere che hanno ottenuto la Bandiera blu 2021 della Fee: Pescara, Francavilla al Mare e Martinsicuro. L’elenco è stato annunciato dalla ong internazionale durante una conferenza via web con i sindaci vincitori. L’Abruzzo così sale a 13 Bandiere blu.

LE ALTRE BANDIERE BLU

Oltre alle tre new entri, il riconoscimento viene confermato per Fossacesia, Vasto, San Salvo, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortoreto, Scanno e Villalago.

PESCARA ESULTA

Il capoluogo adriatico festeggia per la prima volta l’importante riconoscimento. La Bandiera Blu sventola da questa mattina su Pescara”, scrive il Comune. Un evento storico per la città, atteso da decenni, che premia il lavoro della task force istituita ad hoc dal sindaco Carlo Masci e che sostiene uno degli obiettivi principali del programma di Governo presentato nel 2019 agli elettori, ossia la valorizzazione dell’immagine e dell’appeal del capoluogo e del suo litorale, con i vantaggi che ne deriveranno a scopo ambientale, turistico e promozionale.

“Penso che nessuno immaginasse che già nel corso del 2021 potessimo fregiarsi di questa certificazione. La Fee ci ha preso in contropiede – ha detto il sindaco Carlo Masci – tutti sapete che questo obiettivo speravamo di ottenerlo per il 2022. È il segno che abbiamo lavorato bene, ma sappiamo anche che questo non è un punto di arrivo ma un’assunzione di responsabilità: da questo momento dovremo difendere questo vessillo con comportamenti virtuosi sia sotto l’aspetto della tutela ambientale che del controllo dei livelli di inquinamento delle acque e non solo. Questa non deve essere quindi solo una medaglietta sul petto, ma un impegno per il futuro; un impegno per tutti e non solo per il sindaco. Senza la collaborazione della cittadinanza, degli operatori economici e di quanti hanno a cuore il futuro di Pescara, avendo ora l’occasione di dimostrarlo, rischieremmo di disperdere tutti i nostri sforzi”.