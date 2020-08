Pescara, incidente tra un’auto e uno scooter: gravissima 17enne

PESCARA, 23 agosto – Una giovane di 17 anni è rimasta gravemente in seguito ad un incidente tra uno scooter e un’automobile avvenuto nella notte in via Da Vestea a Pescara. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione da parte della Polstrada.

Soccorsa, la giovane è stata trasportata in ospedale. È ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata.

Un’amica della ragazza, di ritorno del pronto soccorso, dove era andata per accertarsi delle condizioni della 17enne, è stata contravvenzionata perché trovata positiva alla guida della sua moto 125cc con un tasso alcolemico superiore al consentito.