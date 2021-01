Maxi blackout notturno a Pescara e in provincia: in migliaia senza corrente

PESCARA, 19 gennaio – Maxi blackout nella notte a Pescara. Migliaia le utenze disalimentate tra il capoluogo adriatico e l’area metropolitana a causa di un guasto alla cui origine c’è il danneggiamento di un componente della cabina primaria San Donato. Segnalazioni sono arrivate anche da Montesilvano, Città Sant’Angelo, Moscufo, Francavilla al Mare e altre località. Molti i cittadini che, alle 4.39, in zone diverse, sono stati svegliati dal suono delle sirene dei sistemi d’allarme. Immediato l’intervento dei tecnici di e-Distribuzione: dopo circa dieci minuti il servizio è stato ripristinato.

Grazie a manovre di telecontrollo, gli operatori del centro operativo dell’Aquila, che gestisce le reti di alta, media e bassa tensione, sono stati in grado di rialimentare in pochi minuti tutte le utenze e in giornata è stato sostituito il componente danneggiato.