Pescara, scippo in pieno centro: donna cade e resta ferita

PESCARA, 15 dicembre – Viene scippata da un uomo e cade a terra ferendosi. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio, in via Tasso, nel centro di Pescara. La vittima è una 72enne residente in centro.

La donna è stata raggiunta dall’uomo che, a piedi, le ha strappato la borsa. Nel tentativo di opporre resistenza, è caduta a terra.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti il 118 e la squadra Volante della Questura.

La 72enne è stata trasportata in ospedale: secondo le prime informazioni le sue condizioni non sono gravi, ma sono in corso tutti gli accertamenti sanitari.

La polizia si sta occupando delle indagini e delle ricerche. Nella borsa c’erano effetti personali e alcuni gioielli d’oro.