Pescasseroli, danni alla linea del gas: paura per una forte esplosione

PESCASSEROLI, 11 maggio – Questa mattina, una ditta che stava eseguendo lavori di posa della fibra ottica a Pescasseroli ha urtato accidentalmente una linea del gas.

Si è sentita una forte esplosione e si è verificato un principio d’incendio, subito domato.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno interrotto il flusso del gas e dato assistenza agli operai per le necessarie riparazioni. L’area è stata messa in sicurezza e non si registrano gravi danni.