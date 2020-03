Prati di Tivo: massa di neve si stacca dal Corno Piccolo, tenuta sotto controllo

TERAMO, 29 marzo – Una valanga di dimensioni significative, probabilmente distaccatasi dal Corno Piccolo, nella notte fra il 26 e il 27 marzo è arrivata fino a valle.

​ “Un fenomeno inusuale perchè il distacco si è verificato in una zona non segnalata neanche dalla carta valanghe regionale; una carta che raccoglie gli eventi degli ultimi cinquant’anni – dichiara il sindaco Michele Petraccia che aggiunge – le abbondanti nevicate dei scorsi giorni, caratterizzate da diverse tipologie di neve per i bruschi cambi di temperature, hanno creato una massa instabile che è stata tenuta sotto controllo dai distacchi controllati​ con il sistema antivalanghe degli O’bell X. Grazie al puntuale scarico dei pendii,​ operato con personale specializzato, ​ la valanga è stata frenata e non ha assunto una velocità e una dimensione pericolose”.