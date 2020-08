San Valentino in A.C., intossicati dopo aver mangiato funghi: famiglia finisce in ospedale

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, 5 agosto – Mangiano funghi e si sentono male dopo cena. È accaduto nella tarda serata di ieri a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Protagonista un intero nucleo familiare composto da quattro persone, padre, madre , figlio e figlia rispettivamente di 58, 56, 26 e 17 anni. I quattro la scorsa notte dopo le tre hanno accusato un malore e, scattato l’allarme, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati poi in ambulanza all’ospedale civile di Pescara dove si trovano in osservazione.

Le loro condizioni non sembrano gravi. Gli accertamenti sanitari faranno ulteriore chiarezza per risalire alle cause dell’accaduto