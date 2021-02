Serie tv di successo: come influenzano la società?

PESCARA, 16 febbraio – Negli ultimi anni le serie tv hanno preso sempre più piede e nel 2020 il tempo di utilizzo dello streaming è aumentato del 63% rispetto al 2019. Che influenza hanno le serie tv su di noi, sulla nostra personalità, sul nostro comportamento e sulla società in cui viviamo? A tal proposito il team del casinò online di Betway ha analizzato l’impatto di tre serie tv di grande successo come Emily in Paris, La regina degli scacchi e The Crown.

Per la psicologa Deborah Perez le produzioni audiovisive, oltre ad influenzarci, modellano la nostra personalità: “L’uomo è quello che è nel suo stare al mondo: agire, produrre, consumare, avere rapporti… in tal modo, esiste influenza diretta del prodotto mediatico sulla nostra soggettività”. È per questo che dopo aver seguito una serie riproduciamo alcune caratteristiche dei personaggi? La dottoressa Perez spiega che: “L’imitazione succede in modo naturale, l’uomo è gregario. Ciò significa che siamo naturalmente sociali ed abbiamo bisogno dell’altro per conoscer noi stessi, per identificare in cosa siamo simili o diversi. Tutto questo meccanismo che nasce dai prodotti mediatici funziona come un’ancora per la conoscenza di se stessi”.

Le ricerche effettuate dagli utenti su Google permettono di osservare l’influenza delle serie più famose. Flavia Mendonça, sociologa della cultura, spiega come alla base del successo dell’audiovisivo ci siano logica e forma. “Nell’audiovisivo esistono sempre molti dati da analizzare, studi ed indagini di mercato. Le piattaforme digitali dello streaming, per esempio, riescono con facilità a tracciare il profilo dei clienti, e quindi a produrre ciò che avrà maggior successo”.

La regina degli scacchi

La regina degli scacchi racconta le vicissitudini di Beth Harmon, prodigio degli scacchi che lotta per imporsi in un mondo in cui a dominare sono gli uomini. Una storia di speranza e di riscatto che, uscita il 23 ottobre 2020, ha riscosso immediatamente un grande successo. Nei primi tre giorni ne sono stati visti ben 551 minuti, ovvero più di un secolo! In 28 giorni la miniserie è stata la più vista nella storia di Netflix, riprodotta in ben 62 milioni di domicili in tutto il mondo. È prima nella graduatoria di fiction più viste su Netflix in ben 63 paesi, tra cui UK, Argentina e Israele ed è entrata nella top 10 di 92 paesi. La regina degli scacchi è inoltre l’ottava serie con il maggior numero mondiale di ricerche su Google.

Dall’esordio de La regina degli scacchi la parola scacchi ha visto un aumento dell’88% delle ricerche, mossa di scacchi del 150%, regina di scacchi del 250% e la mossa siciliana addirittura del 300%. Il libro a cui si ispira, l’omonimo romanzo di Walter Tevis, ne ha beneficiato, divenendo a 37 anni dalla sua uscita un best seller. Per non parlare del sito chess.com che ha visto il numero di giocatori aumentare addirittura del 500%.

The Crown

Il primo episodio di The Crown è uscito il 4 novembre 2016 e la serie da subito è diventata un cult. Nella settimana d’esordio le ricerche su Google di Regina Elisabetta II sono aumentate del 433%, un incremento che si ripete all’inizio di ogni stagione. La serie ha influenzato anche le ricerche dei capi d’abbigliamento: +7000% per il collo alto, +2900% per il fiocco al collo e +1000% per il tailleur blu. Un altro dato interessato è il fatto che il 35% degli inglesi che seguono The Crown veda un po’ meglio o molto meglio la famiglia reale e il 34% mostri maggior empatia nei confronti di Carlo.