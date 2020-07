Spoltore, incidente a Santa Teresa: tre feriti, grave un 38enne del posto

SPOLTORE, 29 luglio – Tre feriti in un incidente stradale tra una moto e un furgone avvenuto a Santa Teresa di Spoltore. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un 38enne residente nella cittadina: è ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Pescara in prognosi riservata. Ne avrà per 18 giorni, invece, il conducente del furgone. Ferite lievi, infine, per un pedone urtato dalla moto dopo lo scontro. Tutti e tre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Dei rilievi si occupa la polizia municipale.