VACANZE IN COSTA AZZURRA: GRANDE SUCCESSO PER NIZZA

NIZZA, 7 settembre – Meta di numerosi viaggiatori, tra visitatori occasionali e habitué, Nizza si conferma una delle destinazioni più gettonate del turismo europeo. Forte di una posizione favorevole, adagiata tra la Provenza, le Alpi e il mare Mediterraneo, la città gode di entroterra e spiagge incantevoli che arricchiscono i panorami della frequentatissima Costa Azzurra.

Una sosta a Nizza è infatti il modo migliore per gustarsi una vacanza completa, alla scoperta di paesaggi suggestivi, luoghi di interesse culturale, attività ricreative e proposte enogastronomiche.

In primo luogo, visitare Nizza significa concedersi lunghe passeggiate presso uno dei tratti costieri più belli del mondo, la cosiddetta Promenade des Anglais, una strada che percorre il lungomare e che offre una visuale sulla Baie des Anges.

La Promenade – così viene chiamata dai locali – è sede di numerosi eventi e manifestazioni e offre ai visitatori un lungo tratto dove praticare jogging o sorseggiare un aperitivo in riva al mare.

Nizza: cosa vedere e come arrivare

Ad accogliere i vacanzieri da tutto il mondo è l’Aeroporto Nice Côte d’Azur, terminal favorito da moltissimi voli privati. Tra le migliaia di vacanzieri che si recano a Nizza sono infatti sempre più numerosi quelli che scelgono di rinunciare ai voli di linea.

Il turismo oggi predilige i jet a noleggio, che nell’era del Covid-19 garantiscono una sicurezza maggiore e non rappresentano più una soluzione inaccessibile. Basta ricercare sul web “jet privato costo” per constatare come attualmente i prezzi di questi voli siano più contenuti rispetto al passato.

Naturalmente, alla convenienza dei voli tramite noleggio di jet privati – che il più delle volte è agevolata dai viaggi in piccole comitive grazie alle quali è possibile dividere le spese – si affianca la flessibilità: un aeromobile privato permette di giungere a Nizza con viaggi su misura privi di scali o ritardi, e fa sì che sia sempre possibile selezionare il luogo e la data di partenza.

Gastronomia a Nizza: un viaggio alla scoperta dei sapori

Giunti a Nizza, ad accogliere i visitatori ci sono bar e ristoranti che premettono di gustare la cucina locale su ampie terrazze panoramiche. Dal punto di vista strettamente gastronomico, la città dispone di una proposta ricca ed eccellente, che negli anni ha risentito dell’influenza di diverse contaminazioni. Alla classica cucina nizzarda, si è infatti accostata la tradizione culinaria di origine francese, con un tocco di sapore tipicamente italiano e gusti provenienti da tutto il mondo.

Per assaporare la gastronomia di Nizza, basta lasciarsi guidare dalle numerose proposte presenti sul territorio ed accuratamente segnalate anche dalle guide. Molto apprezzati, sia dai turisti sia dai locali, sono i ristoranti arroccati sulle alture della città, dove si può degustare la cucina regionale tra le campagne di Gairaut o concedersi una piacevole pausa gourmet immersi tra le Alpi e la costa.

Nizza: dai mercati ai parchi, la vacanza adatta a tutti

Alla proposta gastronomica, Nizza affianca una tradizione mercatale nota in tutto il mondo. È per queste ragioni che chiunque visiti la città non può non inserire nel proprio itinerario una visita al Cours Saleya, una piazza che si apre lungo le vie della Vecchia Nizza e che per tutto l’anno, dal martedì alla domenica, ospita il coloratissimo mercato dei Fiori.

Ci sono poi i mercati ortofrutticoli, dove si possono acquistare specialità locali o piatti pronti da mangiare, e i mercatini d’antiquariato, nei quali artisti e collezionisti locali espongono i loro tesori d’antichità.

Gli amanti della natura e dei parchi trovano invece a Nizza una delle proposte più interessanti della Costa Azzurra. Sulla celebre Promenade des Anglais sorge infatti Parc Phoenix, una suggestiva oasi verde che si estende per oltre 7 ettari e che racchiude, in più di 20 giardini, oltre 2500 piante diverse.

Nei confini del parco è inoltre possibile visitare il cosiddetto Diamante Verde, una serra, tra le più grandi d’Europa, che offre ai visitatori un itinerario alla scoperta di ben sei diversi climi tropicali. In questo piccolo angolo di paradiso, un lago accoglie diverse specie di uccelli e di anatre, e non è raro incontrare lemuri e altri piccoli animali esotici.