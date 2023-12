Anteprima a Pescara del nuovo film di Glauco Della Sciucca

Anteprima italiana a Pescara, lunedì prossimo 4 dicembre, al cinema teatro Massimo alle 21, per il film breve “Nel Mondo Mio Interiore”, nuova pellicola di Glauco Della Sciucca targata HBF Hoffman, Barney & Foscari London, in collaborazione con Brand Breeder, Ghislandi & Gutenberg e SpazioDiPaolo.

Girato a maggio scorso in Abruzzo, ha per protagonista l’attrice Stefania Rocca.

Scritto, diretto e recitato in italiano con sottotitoli in inglese, colonna sonora di Alessandro Appignani, postproduzione in collaborazione con FilmitPro e Peppe Zarbo (attore e produttore per StudioYuBaba), l’autore lo definisce “un lavoro dal tenore creativo slegato dalle mode e a suo modo politico, ma nell’accezione più concettuale e filosofica possibile”.

Subito dopo si potrà assistere alla proiezione dell’opera prima di Della Sciucca, il lungometraggio “Humanism! A New Comedy” (2018) nell’ambito di una serata promossa dalla Fondazione Pescarabruzzo, coproduttore di entrambi i film. “Humanism!” è prodotto da HBF e presentato da Sir Michael Lindsay-Hogg, storico regista dei Beatles.

La società HBF, fondata a Londra da Della Sciucca con Luca Bombassei, Chicca Olivetti e lo stesso Lindsay-Hogg, ha debuttato a Londra, al Prince Charles Cinema, proprio con “Humanism” nel 2018. Sempre in UK, al Regent Street Cinema, HBF ha presentato il film “Padre” di Giada Colagrande con, tra i protagonisti, Marina Abramovich, Franco Battiato e Willem Dafoe.

HBF ha coprodotto – con Rai Cinema, Redstring, Ferragamo e Gattinoni – “A cup of coffee with Marylin” girato a Londra da Alessandra Gonnella e interpretato da Miriam Leone.

Per il suo primo lavoro come regista Della Sciucca volle nel cast di “Humanism!” l’attore britannico Huw Parmenter (già nella serie “Vikings”), Beth Lockhart, Randall Paul (già nel cast di “Eyes wide shut” di Stanley Kubrick), Saverio Raimondo (Radio 2 Rai), Enrica Guidi (“I delitti del Barlume” su Sky), il pescarese Ezio Budini, Lorena Antonioni (da “Donnavventura” di Rete 4), Paolo Fosso (“Il banchiere anarchico” di Giulio Base).

L’evento del 4 dicembre è a ingresso libero fino a esaurimento posti e prevede un dibattito on stage con l’autore e altri ospiti.