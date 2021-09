Bellante, carrozziere muore mentre fa motocross

BELLANTE, 26 settembre – Un carrozziere di Mosciano Sant’Angelo è morto questa mattina nelle campagne di Bellante mentre stava facendo cross con alcuni amici.

Per cause che sono in corso di accertamento Nicola Vagnozzi, di 61 anni, ha perso il controllo della moto ed è caduto in una piccola scarpata.

Inutili i soccorsi del 118, arrivato anche con l’elicottero. Sul posto anche i Carabinieri, per i rilievi, e i Vigili del Fuoco.