Spazio Enel Partner inaugurato a Teramo, consulenza professionale per risparmi in bolletta

TERAMO, 9 novembre – Enel Energia rafforza la propria presenza a Teramo con l’apertura di un nuovo Enel Space presso il Polo Commerciale “Primavera” di Via Vincenzo Pilotti, nella frazione di Collatterrato. Il punto vendita, situato in un’area strategica di forte attrazione economica, offrirà ai cittadini e alle imprese della zona un servizio di consulenza qualificata per la scelta delle forniture di luce, gas e fibra, con soluzioni sempre più personalizzate per ottimizzare i consumi e ridurre i costi in bolletta, nel rispetto dell’ambiente e con energia proveniente da fonti rinnovabili.

Il nuovo punto Enel, gestito dal partner Sistema Energia, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. I clienti potranno ricevere assistenza su attivazioni, modifiche contrattuali, verifica dei consumi, domiciliazione delle bollette e consulenze personalizzate sulle offerte luce, gas e fibra, tra cui “Enel Vera Luce”, la proposta a rata fissa mensile con energia 100% rinnovabile.

All’interno dello spazio sarà inoltre possibile scoprire le nuove soluzioni per la casa e il lavoro dedicate all’efficienza energetica, come pannelli fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori, elettrodomestici ad alta efficienza e altri prodotti pensati per un futuro sempre più sostenibile.

Durante l’inaugurazione è stato presente il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto che ha espresso apprezzamento per l’impegno di Enel e dell’imprenditore di essere presenti in città, vicino ai cittadini.

All’evento hanno partecipato anche Pasquale Angelini, per gli Affari Istituzionali Enel di Abruzzo e Molise e Christian Sansonetti, Channel Manager Enel di area, che ha sottolineato l’importanza di un presidio fisico vicino ai cittadini e alle realtà locali:

”Con l’apertura di questo nuovo Spazio Enel – ha spiegato – rafforziamo la nostra presenza sul territorio, integrando i canali digitali con un luogo di ascolto e consulenza diretta. Vogliamo offrire servizi di qualità, supporto costante e soluzioni concrete per il risparmio e l’efficienza energetica arrivando a tutti indistintamente, anche a chi ha meno dimestichezza con le piattaforme online e preferisce il contatto di persona con i nostri operatori qualificati”.