Assidal e Fater insieme per promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro

CITTÀ SANT’ANGELO (PESCARA), 8 ottobre – Assidal e Fater insieme per un obiettivo comune: promuovere una cultura della sicurezza centrata sulla persona, nei luoghi di vita e di lavoro, a partire da strategie concrete, buone prassi e visioni condivise. Il modello adottato da Fater Spa, realtà che fa parte del network associativo di Assidal, rappresenta infatti la concreta realizzazione di ciò che l’associazione promuove da anni: un approccio evoluto alla sicurezza, che metta davvero al centro il benessere e la salute dei lavoratori, diventando parte integrante della cultura organizzativa. Un modello replicabile in altre realtà aziendali, anche di piccole dimensioni.

Se la sinergia tra Assidal e Fater va avanti da tempo, dei temi in questione si è parlato nuovamente in occasione di un incontro che si è svolto nella sede di Spoltore dell’azienda. Erano presenti il presidente e il vicepresidente di Assidal, Giuseppe Ciarcelluto e Marco Belfiglio, il general manager di Fater, Antonio Fazzari, e l’head of corporate Hs&E, Corrado Palestini. Un momento di confronto e approfondimento che ha rappresentato anche l’occasione per la consegna di Assidal Informa, la rivista dell’associazione, che nel numero di giugno ha dedicato un ampio speciale all’impegno di Fater per la sicurezza.

La cultura della sicurezza, secondo Assidal – associazione nazionale la cui sede è in Abruzzo e che è presente sul territorio nazionale con più di 600 sedi – deve estendersi oltre i soli ambiti professionali, per investire l’intera società. Un approccio culturale e strutturale, che superi la logica dell’adempimento normativo per radicarsi nei valori condivisi. In questa visione, il modello ‘People First’ di Fater rappresenta un esempio concreto di come mettere la persona al centro attraverso azioni e politiche tangibili, che mirano non solo alla riduzione degli infortuni, ma alla costruzione di ambienti di lavoro sani, responsabili e partecipati.

“Ogni persona deve poter tornare a casa, tutti i giorni, sana e salva. Le buone prassi devono essere costruite attorno a questo principio fondamentale – afferma il presidente di Assidal, Giuseppe Ciarcelluto – Condividiamo con Fater ideali e prospettive. Per questo siamo promotori della loro esperienza sul campo, affinché possa essere d’esempio per tante altre realtà, contribuendo a diffondere una cultura della salute e sicurezza autentica, che parta fin dalle scuole e coinvolga ogni ambito della vita quotidiana”.

“La sicurezza non deve essere vista come un mero adempimento formale – sottolinea il vicepresidente di Assidal, Marco Belfiglio – ma c’è la necessità di un cambio culturale profondo. Ecco perché è fondamentale lavorare insieme, associazioni e imprese, per costruire strategie sostenibili e modelli organizzativi che mettano davvero le persone al centro. Solo così potremo ridurre concretamente il numero di incidenti e malattie professionali e rendere i luoghi di vita e di lavoro più giusti e sicuri”.

“In Fater – afferma il general manager and chief operating officer, Antonio Fazzari – le persone sono al centro del nostro fare impresa e la loro sicurezza è un valore imprescindibile che va oltre il semplice rispetto delle regole. Proprio per questo, riteniamo fondamentale fare rete con associazioni come Assidal. Solo attraverso il confronto e la collaborazione possiamo dare il nostro contributo per costruire un mondo del lavoro più sicuro. La società cambia, il nostro modo di lavorare si trasforma e con essi devono evolvere anche le leggi e le regole che tutelano la sicurezza. Fater vuole essere parte attiva di questo processo, promuovendo una cultura della sicurezza che sia sempre più moderna, inclusiva e aderente alle sfide del presente e del futuro”.

“La salute e la sicurezza sul lavoro – sottolinea l’head of corporate HS&E di Fater, Corrado Palestini – non sono un risultato che si può ottenere dall’alto, ma un percorso che richiede la partecipazione di tutti. Il vero coinvolgimento dei lavoratori significa ascoltare le loro necessità, accogliere le segnalazioni, condividere esperienze e difficoltà. Solo così possiamo individuare insieme le misure preventive e protettive più adeguate, quelle che davvero funzionano nella pratica quotidiana. La sicurezza non è un obbligo burocratico – conclude – ma un valore comune: cresce quando ognuno si sente parte attiva e responsabile del proprio ambiente di lavoro”.