Spazio Enel Partner inaugurato a Vasto: consulenza professionale per risparmi in bolletta e sostenibilità

VASTO, 26 settembre – Enel Energia si rafforza a Vasto: consulenza professionale nella scelta delle forniture di luce, gas e fibra studiate sempre più in base alle esigenze del cliente per ottimizzare consumi e ridurre gli importi delle bollette con un occhio sempre attento all’ambiente attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Il nuovo Spazio Enel che fa capo alla società partner Global Solutions Srls, ubicato in Corso Giuseppe Garibaldi, 67 a Vasto, è stato inaugurato alla presenza della Vice Sindaca della cittadina, Licia Fioravante, che ha tagliato il nastro. All’evento anche il Responsabile Indirect Stores Area Centro per Enel Energia, Marco Natale.

Sono già tre così i negozi Enel in città, dopo i due già aperti in Corso Mazzini e in via Torino da altro partner, a testimonianza dell’ampio rafforzamento commerciale su questo territorio. Anche il nuovo shop sarà un punto di riferimento per la cittadinanza in tema di energia e offrirà sia assistenza per le forniture di elettricità, gas e fibra sia opportunità in termini di efficienza e sostenibilità ambientale.

Lo Spazio Enel sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Presso il nuovo Spazio Enel i cittadini di Vasto e dei comuni vicini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce, gas e fibra, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas), a partire dalla nuova “Enel Vera Luce” l’offerta a rata fissa mensile di Enel Energia che permette la tranquillità di una spesa fissa ogni mese. L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche usufruire dei nuovi prodotti e soluzioni per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro come pannelli fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori e molto altro.

“Enel, grazie all’inaugurazione di questo innovativo Spazio Partner – ha dichiarato Marco Natale, Responsabile Indirect Stores Area Centro per Enel Energia – continua a radicarsi sul territorio. Arriva oggi un nuovo punto fisico che, aggiungendosi ai canali digitali esistenti, dà modo a tutti i cittadini, anche a chi ha meno dimestichezza con il web, di entrare in contatto dal vivo con il nostro staff e ricevere assistenza diretta e altamente qualificata su proposte di risparmio in bolletta ed efficienza energetica. Attenzione alle comunità e costante efficientamento dei servizi, questo fa Enel, dimostrando ancora una volta vicinanza alla cittadinanza e al tessuto economico e sociale”.