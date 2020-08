Carburanti, frode fiscale da 82 milioni: 56 indagati

PESCARA, 05 agosto – Una frode fiscale da 82 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara che ha indagato 56 persone.

Sequestri di beni richiesti per 16,7 milioni di euro. L’operazione, coordinata dal Pm Anna Rita Mantini della Procura della Repubblica di Pescara, è partita dopo due verifiche avviate nel 2019 nei confronti di due società pescaresi che gestiscono alcuni distributori di carburanti nel capoluogo e in provincia e che riuscivano a praticare prezzi concorrenziali rispetto ad altri. Gli indagati devono rispondere di dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture false: tre sono abruzzesi mentre gli altri sono del Nord e Centro Italia.

Nei giorni scorsi i militari hanno eseguito un sequestro di 11,7 milioni di euro, e nel dettaglio 25 immobili (terreni e fabbricati) per 6,3 milioni, quote societarie per 2 milioni e disponibilità contanti per 3,5 milioni.