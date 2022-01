Casette di legno da giardino, un mondo di svago e fantasia

PESCARA, 21 gennaio – Le casette da giardino offrono ore di divertimento senza fine per i nostri bambini, tenendoli lontani per un po’ dai giochi elettronici, da luoghi chiusi o da posture sedentarie, dannose per la salute. Giocare in una casetta in legno da giardino aiuta a migliorare il loro approccio e il loro interagire con i coetanei, a stimolare la loro fantasia, a sforzarsi di creare sempre nuove occasioni di gioco. Inoltre, consentono loro di stare all’aperto e fare attività fisica. Ogni bambino ha dentro di sé il bisogno di sprigionare la propria creatività, di crearsi uno spazio tutto suo ricco di sogni, di fantasia e di giochi, almeno nei momenti fondamentali di gioco, sia che giochi in solitudine che in compagnia di fratelli o amichetti. Una casetta da giardino potrebbe essere una soluzione ottimale per dare ai nostri bambini questo opportunità irrinunciabile di crescita e di scoperta del mondo e di se stessi, nella sicurezza dell’ambiente domestico e familiare.

Le casette da giardino di Milani Home

Milani Home, azienda leader da anni nella vendita online di arredo casa e giardino, con la sua attenzione alla qualità dei prodotti e all’assistenza al cliente, dal momento dell’ordine fino alla consegna e oltre, offre una gamma assai vasta di casette da giardino in legno per venire incontro ad ogni esigenza di funzionalità, di budget, di spazio e di stile.

Nell’immaginario di tutti noi, quando si parla di casette per bambini, il richiamo ai rifugi sugli alberi costruiti fra i rami o le capanne improvvisate realizzate con bastoni e vecchie coperte, è inevitabile. Da sempre i bambini hanno desiderato crearsi un posticino tutto loro dove sentirsi padroni del mondo. I tempi sono cambiati ma quella voglia di aver un angolo riservato e personale è ancora vivo e molto più impellente di quanto si possa credere. Le casette da giardino per bambini, comunemente chiamate anche playhouse, sono disponibili in commercio in svariate forme e dimensioni, essenziali e minimal o modulari e super accessoriate, in materiali plastici atossici o in legno naturale o colorato. Molte sono “a tema” come quelle a forma di castello delle fate, o di baita nel bosco, o di fortezza o di vascello dei pirati, già attrezzate con giochi divertenti e educativi, per sviluppare ancora di più la fantasia.

Casette da giardino “come quelle dei grandi”

Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le necessità, a seconda dello spazio dove vanno collocate, dell’età del bambino che ci giocherà, del budget che intendiamo investire. Le casette di legno da giardino possono essere realizzate con una o più finestre, apribili e in vetro, con la porta di accesso con maniglia e serratura, a piano terreno o rialzate con scale e balcone e su diversi livelli proprio come quelle “dei grandi”! In più, ancora meglio rispetto a quelle degli adulti, si possono arricchire con scivoli, altalene e altra attrezzatura, per ricreare in giardino un parco giochi a misura dei nostri bambini e della loro fantasia.