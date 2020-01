Collecorvino, trovato cadavere decomposto: forse è l’anziano scomparso a Bisenti /FOTO

COLLECORVINO, 6 gennaio – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto sulle sponde del fiume Fino, a Collecorvino, in località Caparrone.

A trovarlo, in una zona piuttosto impervia, e a lanciare l’allarme è stata una donna che abita in zona e stava passeggiando con i suoi cani. Considerato lo stato di decomposizione e il fatto che al cadavere mancano delle parti, non è possibile capire se si tratta di un uomo o di una donna. La morte, secondo le prime informazioni, risalirebbe a mesi fa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non è escluso che il corpo sia stato trasportato dal corso d’acqua. Ulteriori elementi potrebbero emergere dall’autopsia, già disposta dal magistrato di turno. Accertamenti sono in corso anche sulle persone eventualmente scomparse nelle località in cui scorre il Fino.

Presente sul posto anche il sindaco, Antonio Zaffiri.

AGGIORNAMENTO 18.20 – In base ai primi accertamenti del medico legale, si tratterebbe di un uomo di piccola statura di circa 80 anni. Le condizioni in cui è stato trovato il cadavere indicano che il corpo sarebbe stato trascinato dalla corrente del fiume. A Bisenti, paese in cui scorre il Fino e che si trova a circa 15 chilometri a monte di Collecorvino, a ottobre scorso era scomparso un uomo di 83 anni, Palmerino Piccirilli. Le caratteristiche fisiche dell’anziano corrisponderebbero con quelle del corpo rinvenuto oggi e non è escluso che si tratti di lui. Saranno i successivi accertamenti a stabilirlo con sicurezza.