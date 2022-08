Come scegliere i numeri da giocare al lotto e al Superenalotto

PESCARA, 3 agosto – Chiunque giochi al Lotto o al SuperEnalotto, non lo fa certo per divertimento o per “passare il tempo”. La maggior parte tenta la fortuna per vincere. Particolarmente col SuperEnalotto, il sogno di molti (se non proprio di tutti) è quello di mettere le mani sul jackpot milionario, così da potersi sistemare a vita. Non è certo facile indovinare i numeri che usciranno, ma quando si tratta di scegliere i numeri da giocare, ciascuno ha il suo metodo preferito.

C’è chi gioca gli stessi numeri da anni, nella speranza che prima o poi escano, chi invece si affida ai sogni e alla smorfia e chi analizza le passate estrazioni per provare a individuare eventuali schemi o andamenti. Naturalmente, a prescindere del metodo utilizzato per selezionare i propri numeri, l’estrazione è sempre casuale. Nessun “sistema” garantisce una vincita, altrimenti saremmo tutti milionari.

Nonostante ciò, non c’è nulla di male ad avere un metodo, ecco perché abbiamo deciso di elencare in questo articolo i sistemi più utilizzati per scegliere i numeri da giocare al Lotto e al SuperEnalotto.

Studiare le statistiche

Per servirsi di questo sistema bisogna guardare alle estrazioni passate e prendere nota dei numeri che vengono estratti più di frequente. Sebbene non ci siano ragioni matematiche per cui alcuni numeri vengono estratti più di altri, ce ne sono alcuni che risultano più interessanti, noti come numeri ritardatari, ovvero numeri che non escono da tanto.

È bene ricordare che ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto, sia quelli usciti 10 volte e sia quelli ritardatari. Per utilizzare questo metodo bisogna dedicare del tempo a studiare le statistiche e le estrazioni passate. Nonostante ciò, i giocatori che lo utilizzano ritengono che dia loro un vantaggio.

Interpretare i sogni attraverso la Smorfia

La Smorfia è una tradizione popolare che ha un legame molto profondo col gioco del lotto. Secondo la Smorfia ciascun numero da 1 a 90 ha un significato ben preciso che permette di interpretare i sogni. Una specie di “dizionario” che raccoglie diversi vocaboli relativi a oggetti, situazioni, azioni e persone a cui è possibile associare un numero del lotto. La Smorfia ha origini antichissime e, sebbene ci siano discordanze sull’origine del termine, molti pensano che sia legata al nome di Morfeo, ovvero il dio greco del sonno.

Per utilizzare questo sistema e provare a vincere al lotto, bisogna avere dei sogni ricorrenti o esperienze oniriche, non adatto, quindi, a coloro che soffrono di insonnia. I sogni devono essere poi interpretati, per potervi associare i numeri giusti. Di fatti, a seconda delle sfumature, delle circostanze e del contesto in cui si svolge il sogno, le combinazioni numeriche cambiano. Come per lo studio delle statistiche non esiste garanzia di vincita, ma è sicuramente uno degli strumenti più divertenti per scegliere i numeri da giocare.

Usare un sistema

Alcuni giocatori preferiscono affidarsi a sistemi che promettono di aumentare le possibilità di portarsi a casa il montepremi. Ovviamente, non aumentano le probabilità, ma tentar non nuoce. Esistono moltissimi sistemi per scegliere i numeri del lotto e del SuperEnalotto, ma ci focalizzeremo esclusivamente sul metodo Delta.

Il sistema Delta funziona in questo modo: bisogna scegliere un numero da 1 a 3 e scegliere altri due numeri da uno a 8. Fatto ciò si passa a scegliere qualcosa più vicino a 8 e poi due numeri compresi tra 8 e 15. Bisogna mescolare successivamente i numeri, così da non apparire in ordine. Il primo numero della lotteria è il numero Delta nella sequenza. Il secondo numero è composto dai primi due numeri Delta sommati. Il terzo è il secondo numero della lotteria più il terzo numero Delta. Il quarto numero è il terzo numero della lotteria più il quarto numero Delta. Il quinto è il quarto numero della lotteria più il quinto numero Delta. Il sesto è il quinto numero della lotteria più il sesto numero Delta.

È tutta questione di fortuna

Giocare al lotto e al SuperEnalotto è una questione di pura fortuna. Utilizzare i metodi sopra esposti non garantisce vincite, ma aiuta nella scelta dei numeri.