PESCARA, 1 marzo – Il gioco online è un modo divertente e comodo per intrattenersi, ma come per qualsiasi attività online, è necessario proteggersi dalle minacce informatiche che possono avere conseguenze devastanti. I tuoi account di gioco contengono informazioni personali preziose, a volte includendo i tuoi dati bancari, se per esempio giochi a bingo online o ai classici titoli da casinò. Se questi dati finiscono nelle mani sbagliate, potresti diventare vittima di frodi e subire perdite finanziarie.

Segui questi consigli principali per giocare online in sicurezza e assicurarti che le tue informazioni personali rimangano protette.

Proteggiti con le password

La maggior parte dei siti web e delle app richiedono di aggiungere una password quando crei un account di gioco. Assicurati che la tua password sia sicura per una protezione adeguata contro gli hacker. Sebbene sia più facile ricordare parole e numeri familiari, evita di usare informazioni legate alla tua vita, come nomi o l’anno di nascita. Questi sono facili da indovinare, soprattutto ora che i cybercriminali possono utilizzare software basati sull’intelligenza artificiale per accelerare i tentativi di accesso.

Le password dovrebbero essere una catena di parole o lettere casuali, incorporando numeri e simboli. Se hai difficoltà a ricordarle, scrivile su carta invece che sul telefono.

Attiva l’autenticazione a due fattori

Rinforza la protezione della password con l’autenticazione a due fattori. Questo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, che può essere attivato per ogni nuovo accesso, quando viene rilevata attività sospetta o secondo una programmazione regolare, ad esempio all’inizio di ogni mese.

Esempi di autenticazione a due fattori includono l’invio di un codice al tuo numero di telefono o indirizzo email e test biometrici come l’impronta digitale. Questi sistemi aiutano a verificare che sei davvero tu e rendono difficile l’accesso al tuo account per gli hacker, anche se hanno la tua password.

Fai attenzione a condividere informazioni

Come regola generale, dovresti essere prudente nel condividere qualsiasi informazione personale online, ma quando è necessario, assicurati che la piattaforma che stai utilizzando sia sicura. Controlla che ci sia la “s” dopo “http” nell’URL – questo autentica il sito web e indica che la tua connessione è crittografata.

Pensa sempre prima di condividere informazioni, cercando segnali che potrebbe trattarsi di una truffa di phishing, come un senso di urgenza, errori di ortografia o richieste insolite. Un esempio potrebbe essere un messaggio sul tuo telefono da un numero sconosciuto che ti chiede di verificare immediatamente il tuo account di gioco, pena la sua disattivazione.

Aggiorna il tuo software

Infine, assicurati di aggiornare il tuo software ogni volta che viene rilasciata una nuova versione. Questo include i programmi di gioco e le piattaforme, così come il tuo software di sicurezza personale, come l’antivirus.

Le ultime versioni includeranno funzionalità di sicurezza progettate specificamente per proteggerti dai pericoli attuali, oltre a miglioramenti per il gioco o il funzionamento del dispositivo.