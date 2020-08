Coronavirus, 110 persone sui voli da Malta e da Bucarest: tampone in aeroporto

PESCARA, 18 agosto – Circa 110 le persone atterrate oggi all’aeroporto d’Abruzzo sui voli provenienti da Bucarest e Malta e sottoposte a tampone, nell’ambito del protocollo disposto per contenere la diffusione del coronavirus. I viaggiatori arrivati dalla Romania, a prescindere dall’esito del test, dovranno rimanere in isolamento per 14 giorni, mentre chi torna da Malta dovrà osservare la quarantena fino alla comunicazione del risultato del tampone.

In particolare, sul volo arrivato da Malta alle 16.25 c’erano 72 persone, mentre su quello da Bucarest, atterrato alle 13.25, c’erano 32 passeggeri. Giovedì sarà la volta del volo proveniente da Girona e atterrerà ancora quello in arrivo da Bucarest. Solo 25 i viaggiatori a bordo del volo Pescara-Malta decollato sempre nel pomeriggio.

Intanto in aeroporto sono partite le operazioni di sanificazione di tutti i bagagli in partenza e in arrivo, misura voluta dalla Saga, società di gestione dello scalo, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto alla diffusione del virus.