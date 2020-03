Coronavirus, a Pescara fuochi d’artificio nonostante le restrizioni: arriva la Polizia /VIDEO

PESCARA, 20 persone – Fuochi pirotecnici nonostante le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. E’ accaduto a Pescara, nel quartiere Rancitelli, attorno a mezzanotte, nel primo giorno in cui l’ordinanza del sindaco ha reso ancora più rigide le misure per il contenimento del virus, con il divieto di circolare a piedi per le vie della città senza comprovate esigenze. Il fatto non è passato inosservato a molti cittadini, che hanno allertato il 113. La Polizia è subito intervenuta, ma gli agenti, una volta sul posto, non hanno trovato nessuno.

I video dei fuochi d’artificio stanno circolando anche sui social. A condividerlo, tra gli altri, il consigliere regionale Antonio Blasioli.