Coronavirus Abruzzo, altri cinque casi nelle ultime ore

PESCARA, 12 luglio – Sale a 3328 il numero di casi positivi al Coronavirus registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime ore sono Stati diagnosticati altri cinque casi.

Di questi tre sono residenti in provincia dell’Aquila, uno in provincia di Pescara e uno in provincia di Teramo.

I casi attualmente positivi sono 150, di cui 22 ricoverati (nessuno in terapia intensiva) e 128 in isolamento domiciliare.