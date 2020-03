Coronavirus Abruzzo: arrivano i test rapidi. Oggi il primo parto Covid 19

PESCARA, 25 marzo – Una serie di azioni per avere diagnosi più rapide e poter quindi allargare le categorie di persone a cui fare il test.

“da domani il laboratorio della Asl di Pescara dovrebbe partire con i tamponi rapidi. Questo – osserva – potrà dare risposte importanti per combattere questa malattia a livello territoriale. Il blocco della pandemia, infatti, avviene a livello territoriale. Oggi per la prima volta abbiamo avuto una gravidanza Covid-19 positiva andata a termine. La signora ha partorito tranquillamente all’ospedale di Pescara, nella sala parto dedicata al Covid. Sia la mamma che la bimba stanno bene. A loro vanno i nostri auguri. Questo conferma che siamo pronti ad ogni evenienza proprio perché ci siamo preparati in tempo di pace, quando ancora non c’era nulla”.