PESCARA, 2 agosto – Due nuovi positivi in provincia di Teramo portano i casi registrati dall’inizio dell’emergenza a 3389.

Nelle ultime ventiquattro ore non ci sono stati altri morti.

Sono diciassettei pazienti ricoverati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva. 99 sono in isolamento domiciliare.

2801 le persone dimesse o guarite.