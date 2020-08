Coronavirus, cinque nuovi casi in Abruzzo: sono tutti in provincia di Pescara

PESCARA, 1 agosto – Cinque i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo: fanno tutti riferimento a pazienti domiciliati o residenti in provincia di Pescara. Il totale regionale sale a quota 3.387. I casi attivi, in aumento rispetto a ieri, sono 115: 14 pazienti sono ricoverati in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva, e 101 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti o dimessi salgono a 2.800 unità. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 129.601 test.