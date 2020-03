Coronavirus, guariti tre pazienti ricoverati a Vasto

VASTO, 25 marzo – Dimessi e dichiarati completamente guariti i primi tre pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive all’ospedale di Vasto dopo essere risultati positivi al test. La buona notizia arriva dallo stesso ospedale, dove restano ricoverati altri sette pazienti, di cui due in stanze a pressione negativa.

“Conosciamo l’aggressività di questo virus – sottolinea Maria Pina Sciotti, responsabile dell’Unità operativa – ma è importante evidenziare che si può guarire, come dimostrano i casi trattati”. Nell’ospedale di Chieti sono morte due persone: si tratta di un uomo di 73 anni di Atessa, positivo al test per il coronavirus, e di una donna di 56 anni di Torino di Sangro con sospetto clinico e tampone in corso di test.