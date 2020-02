Coronavirus, il tribunale di Lanciano sospende le udienze in via precauzionale

LANCIANO, 24 febbraio – Nell’ambito delle misure per prevenire la diffusione del coronavirus, pur non essendo stato registrato nessun caso in Abruzzo, il tribunale di Lanciano ha deciso di sospendere le udienze fino al 2 marzo.

L’ordinanza, firmata dal presidente del tribunale Riccardo Audino, è stata pubblicata questa mattina sul sito del tribunale ed è stata adottata, come si legge nel documento, al fine “di evitare o ridurre al massimo l’assembramento di persone che stazionano a distanza ravvicinata”. Per questo il presidente ha disposto “il rinvio di tutte le udienze civili e penali che non rivestano carattere d’urgenza fino al giorno 2 marzo 2020”. L’ordinanza, inoltre, “rimette ai singoli magistrati la valutazione delle cause da trattare, sia in materia civile che penale; gli stessi avranno cura di gestire le udienze in modo che non vi sia affollamento nell’aula di udienza né al di fuori della stessa. Infine le cancellerie regoleranno l’accesso al pubblico con le stesse modalità”.