Coronavirus, in Abruzzo altri 705 contagiati e 18 morti. Attualmente positive 15.378 persone

PESCARA, 20 novembre – Nelle ultime 24 ore in Abruzzo sono stati registrati 705 casi di contagio e 18 vittime. Il rapporto tra il numero dei positivi e quello dei tamponi effettuati è pari al 15,1%. Il numero delle persone attualmente contagiate, nella regione, ha raggiunto quota 15.378, mentre i casi registrati dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 22.547.

I nuovi contagiati hanno un’età compresa tra 5 mesi e 97 anni: sono 102 quelli con età inferiore ai 19 anni, di cui 43 in provincia dell’Aquila, 7 in provincia di Pescara, 20 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti sale invece a 739, in virtù degli ultimi 18 decessi. Le nuove vittime avevano un’età compresa tra 63 e 95 anni: 5 erano della provincia dell’Aquila, 5 della provincia di Chieti, 4 della provincia di Pescara e 4 della provincia di Teramo. Otto casi sono però riferiti a decessi avvenuti nelle scorse settimane, comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 6430 pazienti dimessi/guariti (+171 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo,calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 15.378 (+516 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 366943 test (+4648 rispetto a ieri).

Sono 661 i pazienti (+3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 75 (+1 rispetto a ieri) quelli ricoverati in terapia intensiva, mentre gli altri 14.642 (+512 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 7387 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+301 rispetto a ieri), 4334 in provincia di Chieti (+86), 4498 in provincia di Pescara (+102), 5911 in provincia di Teramo (+209), 216 fuori regione (+1) e 201 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.