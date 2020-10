Coronavirus, in Abruzzo due morti e 148 nuovi casi: la metà sono nel Teramano

PESCARA, 17 ottobre – Sono 148 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.103 tamponi. I positivi sono pari al 4,76%. Del totale dei nuovi casi, 72 riguardano la provincia di Teramo, 39 quella dell’Aquila, 21 il Pescarese e 15 il Chietino, mentre per un paziente sono in corso accertamenti sulla residenza. Si registrano due decessi recenti: un 69enne dell’Aquilano e una 82enne della provincia di Chieti. Il bilancio delle vittime sale a 493.

Gli attualmente positivi sono 2.294: 169 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono in ospedale in terapia non intensiva e 13 (+2) sono in terapia intensiva. Gli altri 2.112 sono in isolamento domiciliare.

I guariti sono 3.186 (+12). I nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 3 e 89 anni.