Coronavirus in Abruzzo, i casi salgono a tre. Positiva ricercatrice ricoverata all’Aquila

PESCARA, 29 febbraio – “Ci sono tre casi accertati di Coronavirus in Abruzzo, anche se per uno siamo comunque in attesa dell’ufficialita con le controverifiche dell’Istituto Superiore di Sanità”. Lo dice il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. I due casi già confermati dall’Iss sono quello del 50enne della bassa Brianza ricoverato a Teramo e quello della ricercatrice lombarda ricoverata all’Aquila. Si attende invece l’ufficialità di un terzo caso, un uomo ricoverato a Pescara, risultato positivo dagli esami eseguiti in Abruzzo.

Nel tardo pomeriggio, infatti, il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione comunica che è positivo al Covid 19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sulla ricercatrice lombarda ricoverata in isolamento all’ospedale dell’Aquila.