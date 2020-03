Coronavirus, muore anziano di Castiglione Messer Raimondo: è la quattordicesima vittima

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 39 marzo – Continua a mietere vittime il Covid-19 a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano ormai considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, dove oggi purtroppo si è registrata la quattordicesima vittima del virus.

In totale, nel piccolo centro abruzzese, si contano 56 casi di Coronavirus che hanno colpito una popolazione di poco superiore ai duemila abitanti. E’ il sesto decesso registrato nel giro di due giorni. Si tratta di un uomo di 80 anni che era ricoverato all’ospedale di Atri. In paese, il più colpito d’Abruzzo, mercoledì inizieranno i tamponi a tappeto sulla popolazione, a partire dai soggetti con sintomi e da coloro che, per lavoro, sono esposti a maggiori rischi.