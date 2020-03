Montesilvano: lupo morto a bordo strada, ma la carcassa è sparita

MONTESILVANO, 30 marzo – Un lupo è stato trovato morto a Montesilvano Colle, sulla strada che collega a Pescara. La presenza dell’animale è stata segnalata ai Carabinieri Forestali da alcuni automobilisti, ma quando i militari sono intervenuti sul posto la carcassa non c’era più.

Da alcune fotografie circolate sui social si è potuto accertare che si trattava proprio di un lupo. Sempre in base alle immagini, da un’osservazione delle ferite, sembra che la morte non sia dovuta ad un investimento stradale, ma piuttosto a ferite riconducibili ad una lotta tra animali. Ulteriori accertamenti sono in corso.

Negli ultimi giorni, con le città che si sono svuotate a causa dell’emergenza coronavirus, viene segnalata sempre più spesso la presenza di animali selvatici nei pressi dei centri urbani.

Alcuni giorni fa lupi sono stati avvistati alla periferia di Pescara e a Città Sant’Angelo. Nel capoluogo adriatico sono stati avvistati anche due caprioli, uno dei quali, ferito, è morto poco dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco.