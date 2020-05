Coronavirus, sequestrate 126mila mascherine con etichetta irregolare

TERAMO, 12 maggio – 126.600 mascherine facciali prodotte in sub-appalto per conto della Regione Piemonte sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un’azienda di Sant’Egidio alla Vibrata.

Sulle mascherine, infatti, era presente un’etichetta che le dichiarava come prodotte e confezionate da aziende piemontesi, circostanza non corrispondente al vero.

Peraltro l’azienda di Sant’Egidio si è avvalsa, per il confezionamento, anche di un’altra azienda vibratiana gestita da cinesi.

Per la Guardia di Finanza questo costituisce violazione del Codice del Consumo.