Covid, l’Abruzzo in zona gialla da lunedì

PESCARA, 29 gennaio – Abruzzo in zona gialla da lunedì primo febbraio, allo scadere dell’ordinanza attualmente in vigore, valida fino al 31 gennaio.

“Una buona notizia per l’Abruzzo: ho appena avuto conferma dal ministro Speranza che da lunedì 1 febbraio (e non da domenica 31 gennaio, come inizialmente appreso) la nostra regione passerà in fascia gialla. Alla soddisfazione, si unisce l’appello al rispetto delle regole: il virus c’è ed è importantissimo non abbassare la guardia”, scrive il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

L’Abruzzo, che era in zona arancione dallo scorso 17 gennaio, sarà in fascia gialla da lunedì, a seguito della scadenza dell’ordinanza attualmente in vigore, valida fino a domenica 31 gennaio.

Con il passaggio in area gialla sarà possibile uscire dal territorio comunale, mentre non ci si potrà spostare in altre regioni. Consentita, inoltre, la riapertura di bar e ristoranti, fino alle ore 18.