Covid, in Abruzzo 35 decessi e 541 nuovi casi: positivo il 12,31% dei tamponi analizzati

PESCARA, 21 novembre – Sono 541 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 4.396 tamponi: è risultato positivo il 12,31% dei campioni analizzati. Si registrano anche 35 decessi, 25 dei quali risalenti alle scorse settimane e comunicati solo oggi dalle Asl: il bilancio delle vittime sale a 774. Aumenta il numero degli attualmente positivi al virus e, di conseguenza, quello dei ricoveri.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 mesi e 99 anni. A livello provinciale, al netto del riallineamento dei dati eseguito nelle ultime ore, nell’Aquilano l’incremento è di 179 casi, nel Teramano di 171, in provincia di Pescara di 130 e in provincia di Chieti di 86.

Gli attualmente positivi sono 219 in più e arrivano a quota 15.597. I pazienti ricoverati sono 749 (+13), di cui 73 in terapia intensiva. Gli altri 14.848 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 6.717 (+287).