Covid Abruzzo, 174 nuovi positivi e 21 morti. I ricoveri in terapia intensiva scendono sotto la soglia d’allarme

PESCARA, 13 marzo – Per la prima volta da due mesi il numero dei ricoveri di pazienti Covid positivi in terapia intensiva scende sotto la soglia di allarme (attestandosi al 27,44 per cento dei posti letto disponibili). E’ quanto emerge dai dati delle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si registrano 174 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 94 anni), che portano a 68265 il numero complessivo di casi di Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 33, di cui 18 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Teramo e 5 in provincia di Chieti.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 21 nuovi casi e sale a 2269 (di età compresa tra 60 e 102 anni di cui 6 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Teramo e 5 in provincia dell’Aquila). Dei 21 decessi 8 risalgono ai giorni scorsi ma sono stati comunicati solo oggi dalla relative Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 55735 dimessi/guariti (+302 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10261 (-149 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 940778 tamponi molecolari (+3238 rispetto a ieri) e 372875 test antigenici (+1987 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 3.3 per cento.

Degli attuali 10261 positivi 553 pazienti (-16 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 59 (-5 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9649 (-128 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 16901 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+89 rispetto a ieri), 17482 in provincia di Chieti (+13), 17446 in provincia di Pescara (+6), 15698 in provincia di Teramo (+54), 549 fuori regione (+6) e 189 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.