Covid Abruzzo, manca una circolare ministeriale: saltano i vaccini ai docenti over 55

PESCARA, 20 febbraio – Rimandati a casa i docenti e il personale scolastico over 55 inizialmente convocati nell’ambito del ‘Vaccino Day’ abruzzese dedicato al mondo della scuola. All’origine del disguido, che ha generato non poche polemiche, c’è la mancanza della circolare ministeriale sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca per persone di età compresa tra 55 e 65 anni.

Il documento sarebbe dovuto arrivare ieri, ma così non è stato. Stamani, quindi, quando tutto era pronto per le somministrazioni, le Asl hanno dovuto mandare via le persone precedentemente convocate. Il via libera all’utilizzo del vaccino da parte delle autorità sanitarie, tra cui l’Aifa e il Comitato tecnico scientifico, c’è già stato. Manca solo la circolare, che a questo punto potrebbe arrivare nelle prossime ore, fanno sapere alla Asl di Pescara.

L’azienda sanitaria del capoluogo adriatico si scusa con gli utenti per quanto accaduto e assicura loro che verranno nuovamente convocati nei prossimi giorni.

“L’uscita della Circolare Ministeriale – conclude la Asl – è prevista, ad oggi, per lunedì 22 febbraio, pertanto i vaccinandi over 55 saranno richiamati per una nuova data da concordare”.