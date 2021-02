Covid Abruzzo, Marsilio di nuovo in quarantena: positivi due collaboratori

PESCARA, 4 febbraio – Di nuovo in quarantena il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio. Due suoi collaboratori, infatti, sono risultati positivi al Covid-19. Il presidente di Regione non parteciperà quindi agli appuntamenti negli ospedali di Chieti e Ortona per le inaugurazioni dei progetti di rete covid. Sarà presente l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.