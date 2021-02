Dispersi sul Velino, la sonda Recco non capta alcun segnale

L’AQUILA, 3 febbraio – Nessun segnale. Anche l’impiego della sonda Recco, arrivata dal Trentino non aiuta le ricerche delle quattro persone disperse da domenica scorsa sul Monte Velino.

Le operazioni si stanno concentrando nell’area di Valle Majelama, Valle Genzana e in tutti i canali limitrofi. La potente sonda Recco è stata collocata a bordo dell’elicottero dei Carabinieri, ex Forestali, che per le sue caratteristiche tecniche risulta particolarmente indicato.

L’area è stata bonificata, non ci sono stati uomini in quota, per evitare possibili interferenze.

Dopo le ricerche con Recco torneranno in quota 4 uomini del Soccorso Alpino con due cani, arrivati dalle unità cinofile del Trentino.