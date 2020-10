Covid Abruzzo, ordinanza di Marsilio: alle superiori solo didattica a distanza

PESCARA, 26 ottobre – “Sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla didattica digitale a distanza”. Lo prevede un’ordinanza firmata dal governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, che impone modalità a distanza anche per le “attività di formazione delle università”. Per quanto riguarda le scuole superiori, il provvedimento dispone che “la didattica in presenza continui ad essere effettuata a vantaggio degli alunni a vario titolo portatori di disabilità” o “in ragione di riconosciuta condizione di necessità”. Le misure in questione sono valide dal 28 ottobre “sino al termine di vigenza del Dpcm del 24 ottobre”.