Covid Abruzzo, record di contagi da aprile: sono 232. Ma l’anno scorso erano 939

PESCARA, 14 novembre – Sono 232 i nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 93 anni) registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

E’ il dato più alto degli ultimi sette mesi e, in particolare, dallo scorso 22 aprile. E’ quanto emerge dall’analisi 3327 tamponi molecolari e 11166 test antigenici. E’ risultato positivo il 6,97% dei tamponi molecolari.

Il bilancio delle vittime resta fermo a 2.567, il numero dei guariti sale a 79249 (+8).

Gli attualmente positivi, a oggi, sono 2993 (+224). Di questi 74 sono ricoverati in area medica (-1), 11 in terapia intensiva (invariato), 2898 in isolamento domiciliare (+215).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (79), Chieti (35), Pescara (24), Teramo (82), fuori regione (4). Otto quelli con residenza in corso accertamento.

L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a 83, mentre il tasso di occupazione dei posti letto resta fermo al 6% sia per l’area non critica sia per le terapie intensive.

Numeri in aumento quelli dei nuovi positivi ma molto lontani da quelli registrati l’anno scorso. Un anno fa, il 14 novembre 2020, i contagi accertati in 24 ore raggiunsero infatti il record di 939 e il tasso di positività fu superiore al 18%. Gli attualmente positivi erano 12.622.

Stesso discorso per i ricoveri: quelli in area non critica erano 545 e quelli in terapia intensiva 59. Il tasso di occupazione dei posti letto era al 40% per l’area non critica e al 33% per le terapie intensive, mentre l’incidenza era a 370. Tutti i parametri che, in base alle regole odierne, sarebbero stati da zona rossa, area di rischio in cui l’Abruzzo effettivamente finì nel giro di pochi giorni. Oggi, invece, gli indicatori restano da zona bianca.

I morti, un anno fa, furono dieci.