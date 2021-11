Pescara: incendio nella cucina di un ristorante, nessun ferito

PESCARA, 14 novembre – Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per un incendio che si è sviluppato questa mattina nella cucina di un ristorante in via Regina Margherita a Pescara.

L’allarme è scattato intorno alle 9.15 e sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del Fuoco che, una volta arrivati, sono entrati nel locale, che era chiuso, spegnendo le fiamme.

L’incendio non ha provocato danni a persone e nemmeno alla struttura.

Sul posto oltre ai vigili sono intervenuti anche carabinieri e polizia.