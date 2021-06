Covid Abruzzo: tre persone morte, ma continuano a scendere contagi e ricoveri

PESCARA, 16 giugno – Sono 27, di età compresa tra 10 e 64 anni, i nuovi casi di Covid 19 che portano complessivamente a 74523 i positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Tre i morti di età compresa tra 66 e 89 anni, di cui 2 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Pescara). Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2506.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 70658 dimessi/guariti (+42 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1359 (-18 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1157335 tamponi molecolari (+3035 rispetto a ieri).

61 pazienti (-4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 3 (-1 rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 1295 (-13 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 18897 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+6 rispetto a ieri), 19382 in provincia di Chieti (+4), 18168 in provincia di Pescara (+1), 17352 in provincia di Teramo (+16), 595 fuori regione (invariato) e 129 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.