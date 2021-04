Covid Abruzzo, i comuni in zona rossa passano da 24 a 17: ecco la nuova mappa

PESCARA, 2 aprile – Passano da 24 a 17 i comuni abruzzesi in cui sono in vigore maggiori restrizioni per contrastare la diffusione del Covid-19. Decade il concetto di zona rossa “alleggerita” disposto dalla Regione: da martedì nelle località più a rischio sarà in vigore la zona rossa sulla base del decreto Draghi. Rispetto alle misure precedenti, non potranno aprire parrucchieri ed estetiste e non sarà possibile far visita ad amici e parenti, una volta al giorno, in massimo due persone. E’ quanto deciso nel corso della riunione dell’Unità di crisi regionale, che si è conclusa poco fa. In base alla classificazione nazionale, l’Abruzzo resta arancione.

“Abbiamo revisionato l’elenco dei comuni che hanno bisogno di maggiori restrizioni – dice il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione – I comuni in zona rossa saranno 17: alcuni sono quelli che già hanno avuto misure restrittive e non hanno superato la fase critica e altri, invece, vi entrano a partire da martedì”.

“L’andamento epidemiologico settimanale – aggiunge – ha confermato i progressi sia in termini di contagi sia di occupazione dei posti letto negli ospedali. L’incidenza dei positivi ogni centomila abitanti è scesa ulteriormente, attestandosi a 160. L’RT si è abbassato a 0,81 e nessuna provincia supera la soglia di 1. Sapete che io mi sono già detto contrario al decreto legge che impone di restare in arancione per tutto il mese di aprile – osserva il presidente – perché l’Abruzzo ha avuto in anticipo la terza ondata e i numeri dimostrano che c’è una costante regressione e miglioramento del quadro. La scelta del Governo penalizza regioni come l’Abruzzo o l’Umbria, che hanno avuto in anticipo la terza ondata e la stanno superando. Quanto deciso dispiace e penso sia un errore”.

LA NUOVA MAPPA DELLA ZONA ROSSA

Ecco la nuova mappa delle restrizioni.

Provincia di Chieti: resta in zona rossa solo Lentella; escono Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito, Casoli.

Provincia di Pescara: resta in zona rossa Collecorvino e vi entrano Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore; escono Rosciano, Moscufo e Villa Celiera.

Provincia dell’Aquila: restano in zona rossa Celano, Pratola Peligna, Pescina e Cerchio e vi entra Corfinio; escono Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi.

Provincia di Teramo: restano in zona rossa Nereto, Colonnella, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero e vi entrano Alba Adriatica, Martinsicuro, Canzano e la frazione di Pietralta del comune di Valle Castellana.