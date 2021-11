Covid, in Abruzzo 179 nuovi casi: aumentano i ricoveri in terapia intensiva

PESCARA, 13 novembre – Sono 179 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.444 tamponi molecolari: è risultato positivo il 5,2% dei campioni. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti sale a quota 68. Il tasso di occupazione dei posti letto resta invariato al 6% sia per le terapie intensive sia per l’area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. Si registra un decesso recente: si tratta di una 81enne della provincia dell’Aquila. Il bilancio delle vittime sale a 2.567.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 91 anni. Gli attualmente positivi salgono a 2.709 (+89): 75 pazienti sono ricoverati in area medica (-6) e 11 sono in terapia intensiva (+1), mentre gli altri 2.683 sono in isolamento domiciliare (+154). I guariti sono 79.241 (+29).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (12), Chieti (45), Pescara (43), Teramo (79).