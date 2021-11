Covid, in Abruzzo altri 145 contagi: i parametri restano da zona bianca

PESCARA, 6 novembre – Sono 145 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.388 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,28% dei campioni. In lieve aumento i ricoveri, che passano dai 73 di ieri ai 77 di oggi. Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 2.565.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 94 anni. Gli attualmente positivi salgono a 2.236 (+139): 70 pazienti sono ricoverati in area medica (+4) e 7 in terapia intensiva (invariato), mentre gli altri 2.159 sono in isolamento domiciliare (+135). I guariti sono 78.772 (+6). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 7.973 test antigenici. I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (59), Chieti (28), Pescara (14), Teramo (45).

Alla luce degli ultimi dati, il tasso di occupazione dei posti letto è invariato: 4% per le terapie intensive e 5% per l’area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. L’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, in aumento, sale a 53. Un dato superiore a 50, unito al superamento delle soglie di allarme dei ricoveri, determina il passaggio in zona gialla.

I numeri più alti sono quelli del Teramano, dove l’incidenza sale a 95. Seguono l’Aquilano, con 66, il Pescarese, con 30, e il Chietino, con 29.