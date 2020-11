Covid, Marsilio: “Abruzzo in zona rossa da mercoledì, ma le scuole restano aperte”

SULMONA, 16 novembre – Abruzzo in zona rossa da mercoledì, ma le scuole restano aperte. Lo ha anticipato il governatore Marco Marsilio nel corso della visita all’ospedale San Raffaele di Sulmona. Il tema delle scuole aveva generato aspre polemiche nelle ultime ore. L’indicazione circa la chiusura totale delle attività scolastiche era arrivata dal Gruppo tecnico scientifico regionale (Gtsr), ma dopo una “discussione molto ampia”, sottolinea il presidente di Regione, si è deciso di attenersi a quanto disposto dall’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre, che prevede la Dad dalla seconda media in sù e l’attività in presenza per le primarie e le prime medie. Le altre scuole sono già chiuse per effetto del Dpcm.