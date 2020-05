Diritto all’oblio, la Cassazione: “Va valutata la prevalenza del diritto di cronaca”

PESCARA, 26 maggio – “La persona protagonista della notizia, salvi i limiti di verità di quest’ultima, non potrà ottenere la cancellazione dall’archivio di un giornale on-line invocando il diritto ad essere dimenticata”.

E’ uno dei passaggi più rilevanti, contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dal quotidiano online PrimaDaNoi.it, annullando con rinvio una precedente sentenza del tribunale di Pescara.

Il giornale – attivo dal 2005 al 2018 quando fu costretto a chiudere a causa della valanga di ricorsi innescata da un precedente pronunciamento, di senso opposto, della Cassazione – era stato condannato dal tribunale di Pescara in seguito al rifiuto di cancellare un articolo riguardante una persona che, nel 2015, aveva patteggiato i reati di frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato.

La richiesta di rimozione dell’articolo era pervenuta al giornale un anno e otto mesi dopo la pubblicazione della notizia.

La sentenza cassata dovrà ora essere riassunta davanti ad un diverso collegio, per una nuova decisione che tenga conto dei principi menzionati dagli ermellini.

Tra i rilievi della Cassazione, circa la sentenza del tribunale di Pescara, il fatto di “non avere accertato se l’intervallo di tempo intercorso, pari ad un anno e otto mesi circa” – tra il patteggiamento della persona al centro della notizia e la presentazione del suo ricorso contro PrimaDaNoi – “integrasse o meno il fattore tempo presupposto del diritto all’oblio”.

Inoltre, a giudizio della Cassazione, il tribunale di Pescara “non ha provveduto ad un giudizio di bilanciamento tra i diritti in gioco, omettendo di verificare, rispetto alla notizia giornalistica, la ricorrenza del diritto all’oblio oppure di perduranti e prevalenti diritti di cronaca giudiziaria o di documentazione ed archiviazione”.